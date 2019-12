Lenk Bergbahnen erreichen die Kapitalerhöhung

Die Genossenschaft Lenk Bergbahnen habe nicht nur zusätzliches Kapital gefunden, sondern über 1000 neue Mitglieder. Nicolas Vauclair weiter: «In den letzten Monaten verspürte man richtiggehend, wie stark der Wunsch bei vielen war und ist, bei der Kapitalerhöhung dabei zu sein und die Zukunft unserer Region zu unterstützen.» Für Interessierte bestehe laut Mitteilung bis Ende März 2020 weiterhin die Möglichkeit, Anteilsscheine zu zeichnen.

Grosse Zustimmung

In der Mitteilung wird weiter darauf verwiesen, dass bereits seit Ende Oktober feststehe, «dass die geschärfte Strategie wie geplant angegangen werden kann». Der Kreditantrag für das Projekt «Beschneiung Betelberg» wurde an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Oktober von 454 Stimmberechtigten bewilligt. Ebenso wurde an der Gemeindeversammlung rund eine Woche später die Überbauungsordnung zum Projekt einstimmig angenommen. Darüber hinaus wurden im Rahmen einer finanziellen Beteiligung der Einwohnergemeinde eine Million Franken Kapital in Form von Anteilsscheinen und 3 Millionen Franken Darlehen gesprochen.

Dossier liegt beim Kanton

Die Weichen für die ersten Umsetzungsmassnahmen seien so gestellt worden. Im Fokus stehe dabei das erwähnte Projekt «Beschneiung Betelberg», das insbesondere die Erweiterung der Beschneiungsanlage Betelberg sowie den Bau des Speichersees Leiterli mit Pumpstation betrifft. Am 6. Dezember haben die Lenk Bergbahnen laut eigenen Angaben das komplette Dossier für die definitive Bewilligung der Beschneiung beim Kanton eingereicht. (pd/jez)