Leitet der erbaute Eiskanal das Schmelzwasser ab?

Die Bauarbeiten am Entwässerungskanal beim Favergesee auf dem Plaine-Morte-Gletscher sind abgeschlossen. Zurzeit liegt der Pegel des Gletschersees noch unterhalb der Überlaufgrenze. In den nächsten Tagen dürfte sich aber zeigen, ob das erste Schmelzwasser aus dem Favergesee in den errichteten Kanal einläuft und sich der Aufwand von zwei Millionen Franken zur Zähmung des Gletschersees gelohnt hat. Dieser soll mit dem beschriebenen baulichen Eingriff nicht mehr auf das Rekordvolumen von über zwei Millionen Kubikmetern Schmelzwasser anwachsen und sich spontan entleeren können, wie dies am 27. Juli des letzten Jahres der Fall war. Damals haben die ausgelösten Fluten in der Lenk Schäden in Millionenhöhe angerichtet.