Lauenensee: Aufnahme belegt die Verlandung

Nachdem sich die Gemeindeversammlung im Juni 2015 in einer Konsultativabstimmung gegen die Sanierung des Lauenensees aussprach, löste sich die IG Lauenensee auf und beschloss zusammen mit dem Gemeinderat, die verbleibenden finanziellen Mittel zweckgebunden an die Gemeinde Lauenen zu übertragen. «Das Geld steht seitdem zur Verfügung, um bathymetrische Aufnahmen des Lauenensees durchzuführen», teilt der Gemeinderat in einem Communiqué mit.