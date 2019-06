KWO-Projekte dienen dem Prinzip Vorsicht

Mehr Sicherheit nötig

Daniel Fischlin zeigte auf, welche Aufgaben neben der Stromproduktion in Zukunft auf das Unternehmen zukommen. Es brauche Verbesserungen im Bereich Cybersecurity. Besser müsse es werden bei der Rekrutierung und der Ausbildung von Fachkräften, und es brauche Konzepte für den Umgang mit der Änderung der Hydrologie aufgrund des Klimawandels. «Wir brauchen auch tragfähige Konzepte für den Umgang mit unseren Anlagen, die älter und älter werden.»

Mit dem Baubeginn der 125Millionen Franken teuren neuen Staumauer vor die 90-jährige PioniersStaumauer Spitallamm zeigten die KWO auf, was es braucht. Vizeverwaltungsratspräsident Martin Eschle betonte Donnerstag am «Anschiessen», dass die Erneuerung essenziell für die Stromversorgung der ganzen Schweiz sei. Jetzt wird vorerst in zwei Schichten an sieben Tagen in der Woche an einem Erschliessungsstollen gearbeitet.

Die KWO haben 2018 insgesamt 2149 Gigawattstunden Strom produziert, etwas weniger als im Vorjahr. Am Rekordtag gaben sie noch nie erreichte 17,8 Gigawattstunden Energie ab.

Der Gesamtumsatz betrug 145 Millionen, investiert haben sie 14,7 Millionen Franken. Fischlin wies darauf hin, dass die KWO sogenannte Systemdienstleistungen erbracht hätten. Sie trugen dazu bei, das Stromnetz im In- und Ausland zu stabilisieren. Die Grimsel Hydro, das Technologiezentrum für Wasserkraft, erzielte einen Umsatz von 5,7Millionen Franken.

Ihre Mitarbeitenden werden vermehrt für Prüfungen, Inspektionen und Reparaturen angefragt; ihre Ökologen helfen bei der Bearbeitung von ökologischen Massnahmen. Ein sehr gutes Resultat gab es im Tourismusangebot Grimselwelt. Die Vertreter der vier KWO-Aktionäre entlasteten den Verwaltungsrat und überwiesen den Jahresgewinn von 7,07 Millionen Franken an die Gewinnreserven.

Die Kennzahlen (KWO).