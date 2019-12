In drei Wochen beginnt die Weltcupwoche. In Adelboden ist der Run auf den «Riesen» kleiner als noch vor Jahren. Zudem bereiten die hochpreisigen VIP-Angebote Sorgen: Laut OK-Präsident Peter Willen sind Firmenkunden aus Angst vor Korruptionsvorwürfen zurückhaltender. In Wengen ist das anders.