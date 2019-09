Künzi + Knutti AG feierte mit Mitarbeitern und Besuchern

«Das Festzelt und die Produktionsräume präsentierten sich auch am Samstagmorgen für die geladenen Gäste in festlichem Gewand und bildeten einen stilvollen Rahmen.» Am Samstagnachmittag bewegten sich Hunderte von Interessierten auf dem Firmenareal. «Die Besichtigung der fertigen Module des Revier-Hotels in Adelboden zog alle in Bann», schreibt das Unternehmen. Aber auch für die Kinder herrschte ein kunterbuntes Durch- und Miteinander bei vielen spannenden Spielmöglichkeiten. Grosses Interesse fand auch die Firmenchronik, die aufzeigte, wie das Unternehmen von Marie und Albert Künzi-Trummer in den schwierigen Kriegs- und Nachkriegsjahren aufgebaut wurde. Seit 2009 liegt die Verantwortung in der dritten Generation.