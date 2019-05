Klarer Zuspruch für erhöhten Abfluss

… und fürs Bauen

Andererseits können dank des Schutzprojekts in Faulensee und Hondrich blockierte Wohnbauvorhaben auf 2014 eingezontem Land weiterverfolgt werden. Weit über hundert Wohneinheiten – etwa im Bifang und Gumperstal (Hondrich) oder der Dorfmatte und im Kirschgarten (Faulensee). Grund: Die neuen Sauberwasseranschlüsse sind heute nicht bewilligbar, weil die Kapazität des Dorfbaches ausgeschöpft ist und keine neuen Anschlüsse von Sauberabwasser an den Dorfbach mehr möglich sind.

Die Gesamtkosten für das Vorhaben belaufen sich auf 3,21 Millionen Franken. Im Grossen Gemeinderat sagte Rudolf Thomann, dass der Gemeinde Spiez nach Abzug der Subventionen für den Hochwasserschutz - von Bund und Kanton werden rund 1,9 Millionen Franken erwartet - circa 1,3 Millionen Franken verbleiben würden. Davon sind 540'000 Franken der Siedlungsentwässerung zuzuschreiben und spezialfinanziert (Abwasserentsorgung).

Die Gemeinde möchte das Projekt, für das der Kanton noch den Wasserbauplan genehmigen muss, gerne ab nächsten Winter umsetzen. Der Kanton plant im Januar/Februar 2020 eine ausserordentliche Seeabsenkung, was die Startarbeiten beim Auslaufbauwerk am See vereinfachen würde. Es wird mit einer Bauzeit von einem Jahr gerechnet.