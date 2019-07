Kids trainieren mit Bundesliga-Trainern

Borussia Möchengladbach goes Interlaken: Von 8. bis 10. August findet auf der Sportanlage Lanzenen das erste «Fohlen-Fussball-Sommercamp» für Kinder und Jugendliche in Interlaken statt. Mehrere Trainer des Bundesligavereins Borussia Mönchengladbach bieten während dieser drei Tage ein intensives und abwechslungsreiches Trainingscamp an.