Kandergrund steigt auf Betreuungsgutscheine um

Mitte 2016 hat der Regierungsrat bekannt gegeben, dass er von diesem System Abstand nehmen will und er die Vergünstigung der Elterntarife in Kita und Tagesfamilien ab August 2019 über Betreuungsgutscheine regeln will. Im Herbst 2017 genehmigte der Gesundheits- und Fürsorgedirektor das Detailkonzept zur Einführung der Betreuungsgutscheine. Das Konzept wurde in enger Zusammenarbeit mit Gemeinden, Kindertagesstätten und weiteren involvierten Stellen erarbeitet. Das entsprechende Gesetz ist auf den 1. April 2019 in Kraft getreten.

Ab 1. August ist es damit möglich, dass die Gemeinden auf das neue Gutscheinsystem umsteigen, hält der Gemeinderat fest. Die Gemeinde arbeitet seit 2014 mit der Gemeinde Frutigen und der Kindertagesstätte Kinderzimmer zusammen. Der Gemeinderat hat beschlossen, per Januar 2020 auf das System Betreuungsgutscheine umzustellen. Er wird den Stimmberechtigten an der Herbst-Gemeindeversammlung ein entsprechendes Reglement zur Genehmigung vorlegen.