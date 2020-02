Kandahar bald «made in Spiez»

Nebst dem Bernburgerland im Angolder Spiezwiler ist es mit einer benachbarten Parzelledas letzte Gewerbeland in Spiez: die Lörtschermatte, gelegen im Gebiet Chalchofe zwischen der Autobahn A6 und der Simmental-Bahnlinie in Lattigen. Sie war viele Jahre in Besitz der gleichnamigen Erbengemeinschaft, mit Betonung auf «war» – denn: Die Parzelle an der Peripherie hat seit letzten Herbst neue Besitzer.