Jonathan Schmid hat den Anschluss an die Spitze geschafft

«Freude haben während des Wettkampfs ist das Allerwichtigste», sagt Jonathan Schmid. Das heisst aber nicht, dass er sich nicht hohe Ziele setzt. Am Samstag will er das Jungfrau-Marathon-Ziel auf der Kleinen Scheidegg nach 3 Stunden und 5 Minuten erreichen, was einem Spitzenplatz gleichkäme. Dass sich der 27-Jährige so hohe Ziele setzen kann, ist erstaunlich, begann er doch erst vor vier Jahren, ernsthaft zu trainieren.