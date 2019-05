Jodler vermochten Winter nicht ganz zu vertreiben

Sandra Hählen, Präsidentin der reinen Frauengruppe, die seit nunmehr 20 Jahren dem Jodelgesang frönt, begrüsste als OK-Präsidentin das Publikum in der Kirche zu den gut zweistündigen Konzertvorträgen. Als Eröffnungslied wählten die organisierenden Jodlerinnen «Meyetag» von Adolf Stähli. So wie in Stählis Lied besungen, wollte der Winter noch nicht ganz in die Berge entfliehen am diesjährigen Jodlertreffen an der Lenk.

Uraufführung von Jutz

Doch idealerweise wurde die Kirche gewählt als Aufführungsort für die zwölf Formationen, die jeweils zwei Lieder vortrugen. Bei den meisten war das zweite ein Jutz. Darunter waren Eigenkompositionen zu finden oder sogar eine Uraufführung mit dem «Heueggli-Jutz» von Ueli Moor, den der Jodlerklub St. Stephan unter seiner Leitung darbot.

Die Vorführungen in der vollen Kirche wurden reichlich beklatscht. Besonderes Augenmerk wurde den Jungjodlern aus Lenk, Matten und St. Stephan geschenkt, die, mit dem Schwyzerörgeli begleitet von Daniel Zobrist, auch ein Adolf-Stähli-Lied, dasjenige vom «Bärgahorn», vortrugen.

Mit dem Jodlerklub Bärgfriede aus Gstaad und den Jodlerfründe Arnensee waren zwei Formationen neu am Jodlertreffen dabei, das nächstes Jahr in Zweisimmen zum 75-Jahr-Jubiläum des dortigen Jodlerklubs Bärgrose stattfinden wird.

Einsatz auch im Service

Die Lenker Jodlerinnen formierten sich vor 20 Jahren, «weil einige Jungjodlerinnen damals weitermachen wollten», erklärt die Präsidentin. Ueli Moor habe dann das Echo vom Flösch ins Leben gerufen, sagt Sandra Hählen, die über Mittag im Festzelt mit einer grossen Schar von Helfern aus dem Familien- und Freundeskreis die Bewirtung der Gäste besorgte.

Dankbare Präsidentin

Für diese Unterstützung sehr dankbar zeigte sich die Präsidentin der Jodlerinnen, die bereits zum 10-jährigen Bestehen das Treffen organisierten. Nun gaben sie ihr Jubiläumskonzert am samstäglichen Unterhaltungsabend im Festzelt.

Dort traten nach einem Umzug, angeführt von Simmentaler Vieh, durchs Dorf am Nachmittag noch vier Formationen auf, ehe das Jodlertreffen an der Lenk dann mit dem Gesamtchor und Tanz mit dem Schwyzerörgelitrio Zeller beschlossen wurde.