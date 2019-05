Im Sommer wird umgezogen

Aber Mitglieder der drei Vorstände und weitere Interessierte, die sie am Samstag besichtigten, besprachen begeistert die Möglichkeiten, die sich für den künftigen Betrieb eröffnen: endlich eine Bibliothek, in der Besucher verweilen können, ohne dass sich andere Benutzer mit eingezogenem Bauch an ihnen vorbeiquetschen müssen.

Ein Treffpunkt mit einem Caféstübli, in dem man gemütlich Zeitungen und Zeitschriften lesen und sich mit anderen austauschen kann. Ein Haus für Jung und Alt, in dem es mehr als nur eine Ecke für die Kinder gibt, in dem Wissbegierige arbeiten und in dem ganze Familien nach Lust und Laune spielen und schmökern können. Vielleicht sogar ein Ort, an dem neue Projekte entstehen.

Die Platzfrage drängt

Warum aber überhaupt ein Provisorium? «Die sanierte Aula Interlaken, mit der unsere drei Institutionen definitiv ein gemeinsames Dach bekommen sollen, wird voraussichtlich 2022 bezugsbereit», erklärte Martina Josi, die sich als Vertreterin der Bödeli-Bibliothek für das Projekt «Gemeinsam unter einem Dach» engagiert.

Um den 2017 verlorenen Status als Regionalbibliothek – und die damit verbundenen Kantonsbeiträge – möglichst bald zurückzugewinnen, muss die Bödeli-Bibliothek aber schon auf das Jahr 2021 hin verschiedene Kriterien erfüllen. Das schwierigste: Sie braucht mindestens 500 Quadratmeter Fläche.

Dieser Platz fehlt am heutigen Standort am Marktplatz Interlaken, was den Anstoss für die Suche nach einer Zwischenlösung und für das heutige Projekt gab. «In der Mühle bekommen wir den nötigen Platz», freut sich Josi. «Und wir können schon mal das Zusammenleben unter einem Dach üben und ausprobieren, was funktioniert und was wir brauchen.»