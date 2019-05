Im Schlossberg wurden schon 130'000 Autos parkiert

Am 12. November 2018 wurde das Parking Schlossberg in Thun in Betrieb genommen. Was die ersten Kunden über das Bauwerk sagten. Video: Christian Häderli, Luc Billaud

Ebenfalls gut abgeschnitten hat die Parkhaus Thun AG bei einem Preisvergleich des Touring-Clubs Schweiz unter Parkhäusern in den 15 grössten Schweizer Städten. Im sogenannten 6-Stunden-Business-Hour-Vergleich – in der Zeit werktags von 9 bis 15 Uhr – kam Thun mit 11 Franken gemeinsam mit La Chaux-de-Fonds auf Rang zwei. Weniger kostet das Parkieren in dieser Zeit nur in Chur, wo 9 Franken berappt werden müssen.

Viele Fussgänger

Zurück zum Schlossberg-Parking: Verwaltungsratspräsident Raphael Lanz wies darauf hin, dass der Bau 42,5 Millionen Franken gekostet hat – und damit 1,9 Millionen weniger als budgetiert. Dies, obwohl gegenüber dem Voranschlag Mehrleistungen im Umfang von 400'000 Franken hinzugekommen seien.

Beträchtlich sei auch der Zusatznutzen durch die neuen Erschliessungswege zwischen Hauptgasse, Schlossberg und Burgstrasse: «Nach unseren Grobschätzungen nutzen monatlich rund 10'000 Personen die neuen Fussgängerverbindungen», sagte Lanz. Damit stelle die Parkhaus Thun AG der Öffentlichkeit eine wichtige Infrastruktur zur Verfügung.

An der gestrigen Generalversammlung zeigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den aktuellen Zahlen zufrieden: Sie hiessen die Jahresrechnung einstimmig gut. Ebenfalls einstimmig wurde CVP-Gemeinderat und Bauvorsteher Konrad Hädener neu in den Verwaltungsrat gewählt. Er ersetzt die letztes Jahr als Gemeinderätin zurückgetretene Marianne Dumermuth (SP).