Im Räderwerk des Kalten Kriegs

Wir springen in den Zeiten wild hin und zurück. Von 1979 bis Dezember 1991 bewegt sich der neue Krimi von Peter Beutler. Und ganz am Schluss gibt es einen Zeitensprung in die Zukunft: Im Frühjahr 2020 wird doch noch klar, wer Jules Abel, Oberstleutnant a.D., am 15. April 1990 in seinem Könizer Mehrfamilienhaus bestialisch mit dem Bajonett erstochen hat. Es ist nicht die einzige Stelle des Romans, in dem es einen beim Lesen «tschuderet».