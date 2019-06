Im Nebel auf die Pyramide

Die schnellsten Oberländer

Hinter dem Aargauer Sieger Christoph Moser in besagter Laufzeit klassierten sich der Baselländer Sandro Spaeth (1:07:44) und Thomas Jelk aus Brig (1:07:48) auf den Ehrenplätzen. Schnellster Oberländer wurde Daniel Rhyner aus Thun in 1:09:19 Stunden auf dem fünften Platz, gefolgt vom Steffisburger Patric Schneider (1:09:59). In den Top Ten von 236 Klassierten befindet sich mit Thomas Habegger (1:12:37) ein weiterer Läufer aus Steffisburg.

Eine ausserordentliche Leistung erbrachte in der Zeit von 1:51:56 Stunden zudem der 80-jährige Hans Rudolf Schwarz aus Oberhofen.

Das Rennen der Frauen gewann die Siegerin des Jahres 2016, Monika Carl. Auch die 1:19:33 Stunden der Baden-Württembergerin sind die langsamste je am Niesentreppenlauf gelaufene Siegerzeit.

Mit gut zwei Minuten Rückstand lief die Interlaknerin Iris Wenger auf den zweiten Rang. Folgende weitere Oberländer Läuferinnen klassierten sich ebenfalls in den zehn Schnellsten der 48 Finisherinnen: 4. Salome Lanz, Aeschi (1:26:00), 6. Susanne Wings, Amsoldingen (1:27:54), 9. Isabelle Schlatter, Reutigen (1:29:00).

«Staffelrennen hat Zukunft»

Erstmals wurde am Freitag ein Staffellauf über die Niesentreppe ausgetragen: 35 Zweierteams – ein gutes Drittel davon aus dem Berner Oberland – teilten sich die Strecke auf, sodass die Läuferinnen und Läufer nur eine Bahnsektion zu bewältigen hatten. Gewonnen wurde das Staffelrennen bei sonnigem Wetter von Sebastian Gygax und Zina Barhoumi aus Bern in 1:09:53 Stunden.

«Das Staffelrennen hat Zukunft, denn damit sprechen wir die Breitensportler an», freut sich Urs Wohler, Geschäftsführer der Niesenbahn AG. «Diejenigen, die sich nicht gleich die gesamte Treppe zutrauen, sich in einem Zweierteam aber trotzdem mal daran versuchen wollen. Eine echte Herausforderung für alle.»

Nachdem Hanspeter Gammeter (Hondrich) als Initiant und Organisator den Niesentreppenlauf 15-mal durchgeführt hatte, war am Wochenende erstmals Niesenbahn-Marketingleiterin Cristina Dähler als OK-Chefin für den Anlass verantwortlich. An der Rangverkündigung wurde Hanspeter Gammeter für seine langjährigen Verdienste geehrt und verabschiedet.

