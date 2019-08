I Galanti feierten mit Bravour und lieferten ein Hörvergnügen

Keine Grenzen für Entdeckungslust

I Galanti fanden sich 1999 mit fast jugendlichem Enthusiasmus zu-sammen. Alle Künstler sammelten bereits viele Berührungspunkte mit der Salonmusik, sei es als Zuhörer weltweit bekannter Ensembles oder als Mitglied eigener Formationen. Ihr Ziel war, abseits ausgetretener Pfade neue Entdeckungen zu machen. Immer wieder ist es gelungen, kaum gespielte Schätze zu heben und zur Aufführung zu bringen. Eigene Arrangements helfen mit, diese Stücke einem breiteren Publikum bekannt und schmackhaft zu machen.

In den vergangenen zwanzig Jahren gab es unzählige Highlights, so zum Beispiel verschiedene Auftritte an den Murten Classics, der «Belle Epoque» in Kandersteg, einen Auftritt auf einem Wasserschloss oder einen gelungenen Radiomitschnitt eines Livekonzertes. Eine CD-Aufnahme entstammt einem Konzert-Live­mitschnitt in Solothurn. An den Kammermusikkonzerten Hondrich bot das Ensemble während zwanzig Jahren 36 Neujahrskonzerte.

Mit zwei, drei krankheits- oder unfallbedingten Ausnahmen konnten sämtliche Konzerte in der unveränderten Formation bestritten werden, was schweizweit einmalig ist. Einzelne Titel des über 300 Stücke umfassenden Repertoires wurden bisher erst einmal zur Aufführung gebracht, andere werden immer wieder gewünscht und gelegentlich in einem neuen Gewand präsentiert.

Der Fantasie und Interpretationslust der Ensemblemitglieder ist es zu verdanken, dass ein Stück kaum zweimal gleich klingt. Der Notentext ist nur ein Teil des Ganzen. Er wird von I Galanti immer wieder neu gelesen, abgeändert und spontan ergänzt.

Es ist nicht absehbar, dass die Ideen und die Neugier zur Schatzsuche bald nachlassen werden. Der Entdeckungslust werden keine Grenzen gesetzt.

I Galanti freuen sich auf weitere Jahre und sind dankbar, dass das Publikum bei seinen Erkundungsreisen immer gerne mit von der Partie ist. (hms)