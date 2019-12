Hotel Schwarenbach in neuen Händen

Die Familie Stoller führt das Berghotel Schwarenbach in zweiter Generation. Nach genau 60 Jahren übergibt das jetzige Wirtepaar Trudi und Peter Stoller das Gasthaus am 1. Juni 2020 in neue Hände: Michael Schaller aus Zeneggen (VS) wird den Betrieb ab nächstem Sommer gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Margrit Andereggen weiterführen.