Heisses Country-Weekend mit Sommer-Präriehitze

Das gab es noch nie am Trucker- und Country-Festival: Als wäre der Asphalt in der Sommerhitze nicht schon heiss genug, gab es gestern am frühen Abend noch vor Festivalbeginn quasi mobilen Rock ’n’ Roll vom Feinsten.

Die dreiköpfige Berner Band Air-Change liess sich etwas ganz Aussergewöhnliches einfallen und fuhr fetzige Rhythmen aufspielend auf einem der 1500 Trucks fahrend im Festgelände ein. Erstmals seit 2012 wird es an diesem Wochenende mal wieder so richtig heiss am Truckerfestival.