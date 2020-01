Hammerfall, The HU und Danko Jones sind am Greenfield dabei

Punk-Ikonen The Distillers kommen nach über einer Dekade Funkstille endlich ans Greenfield Festival, wie die Veranstalter mitteilen. Wer noch mehr Punk will, kann sich auf Spanish-Love-Songs mit Tiefsinn freuen. Mit den Schweizer Shootingstars am Metalcore Himmel Final Story gibt es ein Wiedersehen.

Das Greenfield Festival findet vom 11. bis 13. Juni statt. Zwei Bands sind noch ausstehend: die beiden Gewinner des Greenfield Foundation Band Contest. Somit ist das Programm des Greenfield Festival komplett, wie es vonseiten der Veranstalter heisst.

Ab sofort sind Zweitagespässe für Donnerstag und Freitag sowie Freitag und Samstag für 170 Franken erhältlich. Dieses Jahr gibt es wieder die Angebote für die Camping Claims und die Kartents (Kartonzelt). Gruppen sichern sich ein eigenes Stück «Greenfield Festival» auf dem Festivalgelände – und zwar mit den Camping Claims in einem abgegrenzten Areal, wie die Organisatoren mitteilen.

Auch dieses Jahr wird der Greenfield-Mittelaltermarkt auf dem Camping präsentiert. Es gibt viele verschiedene Anbieter von Schmuck und Accessoires über mittelalterliche Speisen und Getränke wie Spanferkel, Eintöpfe und Met. Zudem erwarten die Besucher verschiedene Aktivitäten und Spektakel wie Mittelaltermusik, Feuerspeier, Gaukler, Waffenschmiede und Krieger. Der Mittelaltermarkt wird vom Söldnertrupp Wyland originalgetreu bewacht.

