Gutes Ergebnis und Projekte für die Zukunft

«Die Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee darf auf ein tolles Jahr zurückblicken», schreiben die Bahnverantwortlichen in einer Medienmitteilung zur Generalversammlung. Diese fand am Donnerstag im Gemeindesaal von Kandersteg statt. Die Aktionäre konnten von einem Verkehrsertrag von 5,18 Millionen Franken und einem Jahresgewinn von 1,13 Millionen Kenntnis nehmen. Doch darauf wolle man sich nicht ausruhen. «Viele Neuerungen wurden bereits angegangen, viele Projekte sind in Arbeit.»