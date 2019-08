Gross ist das Zelt – und die Vorfreude

Jodlernacht und 50. Bode-Chilbi – alle Informationen auf einen Blick

Bevor am Sonntag, 11. August, die 50. Bode-Chilbi auf der Bodealp stattfindet, steht für den Freitag, 9. August, an gleicher Stätte die Jubiläums-Jodlernacht auf dem Programm. Ab 20 Uhr werden folgende Formationen im Festzelt auftreten:Jodlerklub Matten, Bärgjodler Entlebuch, Jodlergruppa Edelwyss-Stärnen, Jodelduett Allenbach-Moor und das Jodlerquartett Alperösli Heimenschwand. Ebenfalls wird der Jodlerklub Beatenberg Kostproben seines Könnens zum Besten geben. Zum Tanz aufspielen wird das Ländlertrio Gantegruess. Die Festwirtschaft ist ab 18 Uhr in Betrieb. Der Eintritt beträgt 20 Franken inklusive Shuttlebus ab Gasthaus Riedboden, Beatenberg.Sitzplatzreservationen sind erforderlich unter der Telefonnummer 079 363 47 54 oder per Mail reservation@jodlerklub-beatenberg.ch. Die Eintritte/Reservationen können vor dem Konzert ab 17.30 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden. Das Jubiläum der Bode-Chilbi vom Sonntag, 11. August, startet um 10.30 Uhr mit dem Gottesdienst. Dieser wird musikalisch von der Musikgesellschaft (MG) Beatenberg und dem Jodlerklub Beatenberg mitgestaltet. Ab 11.30 Uhr werden verschiedene Spiele durchgeführt. Umrahmt wird die 50. Bode-Chilbi vom Jodlerklub St. Stephan (Gastklub), von den Schwyzerörgelifrönde Rast-Wiss, Alphornbläsern und Fahnenschwingern sowie der MG Beatenberg. Der Eintritt ist kostenlos. Die Verantwortlichen der Festwirtschaft stellen ein umfangreiches Angebot bereit. Die Chilbi wird bei jeder Witterung durchgeführt.

Die Bodealp ist ab der Mittelstation Vorsass der Niederhornbahn zu Fuss in rund 15 Minuten und ab Beatenberg in circa 45 Minuten erreichbar. Die Autozufahrt ist an beiden Tagen gestattet. (hau)