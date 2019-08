Gletschersee vollständig ausgelaufen - keine Schäden

Das neue Entwässerungssystem auf dem Lenker Gletschersee hat sich bewährt. Der Faverges-See ist mittlerweile vollständig ausgelaufen, ohne dass es zu Schäden gekommen wäre.

Das teilte die Gemeinde Lenk im Simmental am Dienstag auf ihrer Website mit. In früheren Jahren war der Gletschersee auf der Plaine Morte regelmässig übergeschwappt, und es kam zu Hochwasser. In diesem Frühsommer wurde ein Entlastungskanal gebaut, der den Abfluss des Wasser berechenbarer machen soll.