Wie wird die Umgestaltung am Thunersee zwischen Spiez und Faulensee aufgenommen? Sind alle vom Vorhaben so überzeugt, wie es der Gemeinderat und auch der Grosse Gemeinderat sind? Letzterer sprach sich an seiner jüngsten Sitzung Ende Juni grossmehrheitlich für einen 975'000-Franken-Kredit aus. Bis vor wenigen Tagen nun lagen die Projektunterlagen für einen aufgewerteten Strandweg bei der kantonalen Fischzuchtanlage öffentlich auf. Weil das Bauvorhaben der Einwohnergemeinde Spiez teilweise im Gebiet des Thunersees liegt, ist die Zuständigkeit beim Regierungsstatthalteramt Thun und nicht bei jenem der Region Frutigen-Niedersimmental, welcher Spiez zugehörig ist.