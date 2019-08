Gemeinde glaubt nicht an Autobahn-Vollanschluss

Mit «all seinen zur Verfügung stehenden Mitteln» soll sich der Gemeinderat im Zug der Autobahnsanierung beim Bundesamt für Strassen (Astra) dafür einsetzen. So steht es im Ende April lancierten Vorstoss geschrieben, über den der Grosse Gemeinderat (GGR) am 11. September entscheiden wird. Der Exekutive ist das Problem bekannt. Sie glaubt auch, eine zusätzliche Ausfahrt im Einzugsgebiet von Faulensee würde die Verkehrssituation entschärfen. Das lässt sich aus ihrem nun vorliegenden Antrag an die Legislative lesen. Und auch, dass die Gemeinde Krattigen für einen Autobahn-Viertelanschluss bei der Krattigstrasse mit Spiez in Kontakt trat.

Astra sieht keinen Bedarf

Der Gemeinderat und die Abteilung Bau empfehlen dem GGR, die Motion abzulehnen. Das Vorhaben ist aus ihrer Sicht zwar nicht aussichtslos. «Dennoch ist sehr fraglich, ob fundamentale Bedingungen für einen Anschluss gegeben sind.» Will heissen: Der Gemeinderat sieht für das Anliegen keine reelle Chance. Dies habe sich an Gesprächen mit dem Astra gezeigt, «rasch und sehr klar». Weil die Anschlussdichte bereits sehr hoch sei, lasse sich ein solches Vorhaben praktisch nicht realisieren, liess David Wetter, Leiter der Astra-Filiale in Thun, die Spiezer wissen.

Dennoch wurde ihnen wegen des klar formulierten Anliegens empfohlen, eine schriftliche Anfrage an den Leiter Strassennetze beim Astra zu richten. Diese verliess die Gemeindeverwaltung am 11. Juli. Die für sie negative Antwort erreichte die kommunale Behörde einen Monat später. «Aus Sicht Nationalstrasse besteht kein Bedarf, die Anschlusssituation im Raum Spiez/Faulensee anzupassen», steht im Schreiben von Astra-Vizedirektor Erwin Wieland. Aus zeitlichen Gründen - von der Idee bis zur Realisierung könnten die nötigen Verfahren bis zu 15 Jahre dauern - wäre eine in der Motion geforderte Kopplung mit der anstehenden Instandsetzung der N8 (Möve-Kurve bei Faulensee) überdies nicht möglich.

«Wünsche Dritter», schreibt das Astra, können als Anliegen über die kantonalen Stellen eingereicht werden. Nur: Nach dem Gemeinderat ist in den Plänen des Kantons «zurzeit keine Absicht zu erkennen, die Anschlusssituation zu erweitern». Damit dürfte das Thema Autobahn-Vollanschluss vorerst vom Tisch sein.