Fischerei stellt sich auf Klimawandel ein

Auf 2,12 Tonnen Fisch belief sich der Ertrag der Berufsfischerei am Brienzersee 2019. Dabei hat Berufsfischer Beat Abegglen nicht nur mehr und grössere Felchen gefangen als in früheren Jahren, sondern auch mehr Eglis, See­forellen, Seesaiblinge und Trüschen. Im benachbarten Thunersee sind die Felchenerträge mit knapp 17 Tonnen ähnlich tief geblieben wie in den Hitzesommern 2018 und 2003. Erst der Laichfischfang im Dezember ist wieder befriedigend verlaufen.