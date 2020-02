Film und Vortrag zum Auftakt in die Boulder-Woche

Nach dem Apéro zeigt Jonas Schild seinen Film «Paradice» und erzählt anschliessend, wie der Film entstanden ist. Darin begleitet die Kamera die Eiskletterer in die spektakulärsten Eisfälle des Berner Oberlandes. Zu den Bildern spricht der erfahrene Alpinist Stephan Siegrist über den Bergsport in der heutigen Zeit. «Der Zuschauer taucht ein in die faszinierende Sportart des Eiskletterns, sieht aber auch die ambivalente Beziehung zwischen Mensch und Natur», schreiben die Veranstalter.

Die Eröffnung der fünften Ausgabe des «Haslital Mountain Festival» findet am Donnerstag, 2. April, statt. Im Anschluss blickt Robert Bösch in seinem Vortrag «Mountains, mein Leben zwischen Berg und Bild» auf seine bald vierzigjährige Erfahrung als Bergsteiger und als Action- und Landschaftsfotograf zurück. Am Freitag und Samstag sind dann die weltbesten Boulder zu sehen, am Sonntag kämpft der Nachwuchs in den Kategorien U-12, U-14 und U-16 um die Schweizer-Meister-Titel.