Festen in Osten und Westen

Ein Tanzstudio in einem Bahnhofsdach? In Interlaken-West wäre dies möglich. Die BLS AG hat ihr Bahnhofsgebäude saniert. Der Dachstock mit seinen runden Ochsenaugenfenstern ist noch zu mieten. 1920 wurde das Bahnhofsgebäude gebaut. Im neobarocken Heimatstil, wie HMS-Architekt Beat Fischer erklärte. Man nahm damals an Material, was man hatte. Deshalb gabs bei der Sanierung Probleme zu lösen. Die Denkmalpflege war voll einbezogen, 9,5 Millionen Franken hat der Umbau gekostet. Statt Stationsvorstand und Bahntechnik gibts jetzt private Mieter: die Walk-Clinic, Apotheke, Blumenladen, Pastastore, Wohnraum.