Favoriten an der Spitze - Wetter wird immer schwieriger

Mit 100 Minuten Rückstand erreichte auch Maurer per pedes die Lobhornhütte, zog jedoch ohne Rast direkt weiter zur Sulegg, von wo aus auch er noch am Abend Mülenen erreichte - in dieser Zeit stieg Patrick von Känel bereits zur Schwandegg auf, der Zwischenstation der Niesenbahn.

Hier bekam er vom Bahnpersonal ein bequemes Personalbett für die Nacht. Schliesslich erreichte 20 Minuten vor der verhängten Nachtruhe (21 Uhr) auch der 23-jährige Nachwuchsathlet Sepp Inniger die Lobhornhütte - und blieb.

Wenig Thermik - und trotzdem schnell

Am Donnerstag war von guten Flugbedingungen wie am ersten Renntag grösstenteils keine Rede mehr: Eine hohe graue Wolkendecke hat die Region überzogen, so dass zwar Gleitflüge möglich waren, nicht jedoch länger Thermikflüge. Es musste vermehrt gelaufen werden, was jeden Kilometer damit langsamer und härter macht.

«Dass sich Patrick von Känel von Chrigel Maurer einholen lassen musste, ist logisch», so Urs Dubach, der Grindelwalder Experte für Flugplanung. «Er konnte am Niesen am Donnerstag Früh nicht einfach starten und sich dem Risiko aussetzen, dass später Maurer bei eventuell besseren Bedingungen ihm über den Kopf hinweg fliegt.»

In der Folge flogen und wanderten die beiden - wie schon fast üblich - Seite an Seite der Niesenkette entlang und via Hahnenmoos in die Lenk, wo mit der Fluhseehütte unterhalb des Retzligletschers der nächste Wendepunkt wartete.

Doch noch etwas Thermik findend, erreichten von Känel und Maurer so bereits um 14 Uhr die Balmhornhütte (Gasterntal) und wenig später auch die Doldenhütte (Oeschinensee). An dritter Stelle verlor Sepp Inniger derweil rund 30 Kilometer an Terrain auf die Führenden.

Challenge: Drei Oberländer in Führung

In der Kategorie Challenge führen ebenfalls drei Oberländer das 60-köpfige Feld an: Der 21-jährige Sigriswiler Hannes Kämpf und der Interlakner Florian Textor haben rund 30 Kilometer Vorsprung auf den Mattner René Mühlemann; alle drei haben den Wendepunkt Niesengipfel passiert.