«Essen und Geniessen» geht in die fünfte Runde

Letztes Jahr fehlte der Gasthof Tiermatte, weil er wegen des Wirtewechsels im Frühjahr geschlossen war. Dieses Jahr nun hält der neue Wirt Sarunas Sidzikauskas ein Angebot für Leute bereit, die gerne Neues ausprobieren, wie Kibinai, Teigtaschen mit ganz unterschiedlicher Füllung, oder Fleisch vom kaukasischen Grill.

Auch ein Oktoberfest fehlt nicht im Angebot. Das Restaurant Eggli hat eine neue Geschäftsführerin, Janine Reber. Sie bietet ein Chüjer-Znacht und ein weihnächtliches 5-Gang-Menü an. Der Hirschen in Diemtigen und das Kurhaus Grimmialp wählten als Spezialitäten einen Fondue-chinoise-Abend oder ein Mexiko-Buffet. Diese Angebote bewährten sich bisher. So hat es sicher übers Jahr verteilt für jeden Geschmack etwas dabei.

Jeder Gast nimmt an einem Wettbewerb teil, wo es Gutscheine von den Gastbetrieben zu gewinnen gibt. Die Glücksfee zog am Dienstag folgende Gewinner: Franz Nussbaum aus Reutigen erhält den Gutschein des Hotel-Kurhauses Grimmialp, Stefan Aeschlimann aus Uettligen denjenigen des Restaurants Hirschen, und Therese Gerber aus Därstetten erhält den Preis des Restaurants Eggli.

Die Platzzahl in den einzelnen Betrieben ist beschränkt und eine Anmeldung deshalb nötig. Einzelheiten zum Programm auf www.diemtigtal.ch/uebernachten-geniessen/gastronomie/essen-geniessen.