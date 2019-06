Es soll ein Dorffest wie vor 100 Jahren werden

Auch politisch wollte der Verein Einfluss nehmen, und man hielt vor Wahlen regelmässig Vorstandssitzungen und ausserordentliche Versammlungen ab, an denen beraten wurde, wer für den Gemeinderat aufgestellt werden sollte oder wen man als Gross- oder Nationalrat unterstützen wollte. Der Verein wuchs und generierte viele Neueintritte von in Reichenbach ansässigen Gewerblern, worauf sich das Schwergewicht der Tätigkeiten immer mehr auf Reichenbach fokussierte.

Als der Name Aeschi wegfiel

Im Jahr 1938 waren es nur noch zwei Aeschiner Mitglieder, und man beschloss, den Namen in «Handwerker- und Gewerbeverein Reichenbach» zu ändern, den Namen Aeschi also nicht mehr zu erwähnen. Bis heute ist man bestrebt geblieben, die gesunde Grundlage des heimischen Gewerbes zu erhalten und für die Zukunft zu sichern.

Nicht mehr am Sonntag

Doch vieles hat sich in den letzten hundert Vereinsjahren auch geändert. So haben die Frauen in den Verein Einzug gehalten, und die Versammlungen finden nicht mehr an Sonntagen statt. «Das ist gut so!», sagt Doris Hari, die den Gewerbeverein Reichenbach seit einigen Jahren präsidiert. Jeder Präsident müsse mindestens eine Gewerbeausstellung organisiert haben, ergänzt sie. Eine solche hat sie bereits vor zwei Jahren erfolgreich durchgeführt.

100-Jahr-Feier in Haris Amtszeit

Aber die Aufgabe, eine 100-Jahr-Feier zu organisieren, falle nun noch in ihre Amtsdauer, sagt Präsidentin Doris Hari. «Ich bin stolz auf unsere Mitglieder, die so gut mitmachen», lobt sie und freut sich auf eine schöne Feier am nächsten Samstag. Es soll ein Dorffest werden, wie vor hundert Jahren mit einer belebten Bahnhofstrasse in Reichenbach. Es gibt Vorführungen und «Mitwerken» von altem Handwerk, Referate, Grussbotschaften und kulinarische Erinnerungen an die gute alte Zeit.

«Ich bin stolz auf unsere Mitglieder, die so gut mitmachen.»Doris Hari Präsidentin des Gewerbevereins Reichenbach

Ein gesundes Miteinander

Mit Blick auf die kommenden Jahre betont die Präsidentin Doris Hari die Wichtigkeit eines gesunden Miteinanders der Gewerbetreibenden in Reichenbach. «Zusammenstehen ist wichtig. Gemeinsam sind wir stark!», betont sie. Und Doris Hari hofft, dass der Verein auch die nächsten 100 Jahre überlebt.

Aus der Chronik des Gewerbevereins: Protokoll der ausserordentlichen Versammlung vom 23. August 1919 im Bären mit 13 Mitgliedern. Bild: Kerem S. Maurer