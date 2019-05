Es grünt so grün – auch am Swiss Economic Forum

Klimastreik, Abfallberge, Foodwaste: Stichworte, die zurzeit für viel Gesprächsstoff sorgen. Sie stehen für grüne Themen, die angesichts der globalen Umweltprobleme verstärkt die öffentliche Agenda dominieren.

Sinnbild für die Besorgnis ist Greta Thunberg. Keine Figur hat am diesjährigen WEF in Davos mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen als die junge schwedische Klimaaktivistin. Doch wie sieht es diesbezüglich beim Swiss Economic Forum (SEF) aus?

Was tut die führende Wirtschaftskonferenz der Schweiz, die am 23. und 24. Mai zum 21. Mal in Interlaken tagt, in Sachen Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Wirtschaften?

«Sehr viel», antwortet Simone Leicht, Kommunikationsbeauftragte des SEF. Sie erwähnt beispielsweise, dass rund fünfzig Prozent der Teilnehmenden am SEF mit öffentlichem Verkehr anreisen. «Die Partnerschaft mit den SBB ermöglicht unseren Gästen auch vergünstigte Fahrkarten.»