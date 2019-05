25000 Zuschauer im Berner Wankdorf, viele davon zu Fuss aus Thun gekommen. In der Hoffnung, dass die wackeren Oberländer dem haushohen Favoriten La Chaux-de-Fonds ein Bein stellen: Die Bilder vom letzten Cupfinal mit Thuner Beteiligung am 11. April 1955 sind Max Frischkopf noch in Erinnerung.