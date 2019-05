Einradrennen mit Hindernissen

Ausgesprochenes Wetterpech hatte das Einradrennen Interlaken, das am Sonntag auf dem Flugplatz Interlaken stattfand. Zeitweise heftiger Schneefall und kühle Temperaturen trübten nicht nur das Fahrvergnügen.

«Grosse Schneeflocken haben am Morgen die Zeitmessung an der Lichtschranke ausgelöst, so gab es kurze Verzögerungen bei den Wettkämpfen», erklärte Lukas Mosimann vom Verein Einradtreff Boedeli. Der Lehrer am Gymer Interlaken hatte gemeinsam mit Ehefrau Ute das Einradrennen organisiert. Für die Zeitmessung war das Kompetenzzentrum Einrad.ch zuständig.