Eine Sommersaison der Extraklasse

Konkreter wurde der vormalige Geschäftsführer Thomas Wegmann in seinem Jahresbericht. «In der zweiten Jahreshälfte waren die Frequenzen überdurchschnittlich», betonte er. So seien in der Periode Juli bis Oktober pro Monat mehr als 20'000 Gäste auf das Niederhorn gefahren. Insgesamt wurden gegen 150'000 Personen auf den Berg transportiert.

Dies ist zwar etwas weniger als im Rekordjahr 2016, als etwas über 155'000 Leute das Niederhorn besuchten. «Es hat dazu geführt, dass die Einbussen vom Winter mehr als kompensiert werden konnten und wir ein Spitzenergebnis erzielen konnten», so Wegmann weiter. Die hohen Sommerfrequenzen wirkten sich auch auf die Nebengeschäfte wie Gastronomie und die Trottivermietung aus. So konnten im vergangenen Jahr so viele Trottis wie noch nie vermietet werden. Mit 4500 Wettbewerbstalons fand auch der Alpen-OL grossen Anklang.

Zahlen im Plus

Die vielen Ausflügler auf dem Niederhorn wirken sich auch auf die Jahresrechnung 2018 aus. «Die Zahlen sind sehr erfreulich», erklärte Finanzchef Markus Bähler. So stieg der Verkehrsertrag gegenüber dem Vorjahr um über 7 Prozent auf 3,67 Millionen Franken. Gleich um 13 Prozent, auf 760'000 Franken, angestiegen ist der Nebenertrag mit der Vermietung von Schlitten und Trottibikes.

Insgesamt resultierte ein Betriebsertrag von 5,137 Millionen Franken. Nach Abzug eines höheren Material- und Personalaufwands bleibt ein Gewinn von rund 58'400 Franken. Zum Vergleich: 2017 wiesen die Bahnen einen Gewinn von knapp 27'700 Franken aus.

Leitung wieder bei der Bahn

Mit der gestrigen Generalversammlung ging auch die Ära von STI-Direktor Thomas Wegmann als Geschäftsführer der Niederhornbahn AG zu Ende. Bekanntlich hat der Verwaltungsrat der Verkehrsbetriebe STI im Zuge einer Strategieprüfung beschlossen, das Geschäftsführungsmandat nach 22 Jahren an die Niederhornbahn zurückzugeben. Dies ist am 1. Januar dieses Jahres geschehen.

Marc Höliner (links) und Roland Noirjean. Bild: Stefan Kammermann

Die Niederhornbahn steht seither unter der Leitung von Marc Höliner. Das Finanz- und Rechnungswesen sowie die IT-Betreuung bezieht die Bahn weiterhin von der STI. Marc Höliner will weiter auf die Steigerung der Attraktivität des Berges setzen. «In etwa einem Monat werden wir für unsere kleinen Gäste einen neuen Spielplatz eröffnen», sagte er.

Zudem sei nach Einsprachen nun die Baubewilligung für den geplanten Gratweg rund um das Berghaus eingetroffen. «Dessen Umsetzung wird derzeit durch die Bauleitung vorbereitet», erläuterte Höliner. Neu in denVerwaltungsrat wählte die Versammlung Roland Noirjean, Gemeindepräsident von Beatenberg. Er ersetzt Christian Grossniklaus.