Eine Reise und eine Ehrung

Angefangen mit dem Marsch «Gruss an Bern», gings über Frankreich mit «Bonjour Paris», die «Tulpen aus Amsterdam» und Deutschland mit «99 Luftballons» in den hohen Norden mit «Heart of Courage» und mit Abstechern nach Österreich, Ungarn und Italien mit «Rosmarie» zurück in die Schweiz.

Eine spezielle Ehrung durfte an diesem Abend Ernst Schilt entgegennehmen: Er wurde als CISM-Veteran (60 Aktivjahre) geehrt. Seine Anfänge nahm das Musizieren für Ernst Schilt bereits im Alter von 13 Jahren bei seinem Vater, welcher Spielführer in der Schweizer Armee war. Unter anderem schwang er 20 Jahre lang den Taktstock als Dirigent der MG Iseltwald und war auch als deren Präsident und Sekretär tätig.