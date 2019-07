Ein Teil der Lombach-Forellen gerettet

In Unterseen merkte man nichts von dem Unwetter, das am 3. Juli ob Habkern im Einzugsgebiet des Lombachs wütete. Doch der viele Schlamm, den der Bach mitführte, verstopfte zuerst den Zufluss der Fischaufzuchtanlage des Fischereivereins Unterseen und ergoss sich dann in die Teiche. Die Tiere, deren Kiemen vom Schlamm verklebt wurden, erstickten.

Reduzierter Besatz

«Zuerst sah es aus, als ob wir praktisch alle erwachsenen Fische in den Teichen verloren hätten», erklärt Anlagenwart Sämi Marti auf Anfrage. Doch als die Fischer die Teiche ausräumten, fanden sie im trüben Wasser mehr überlebende als erwartet. Während sie zunächst noch von 95 Prozent Ausfall ausgingen, steht jetzt fest, dass 75 Prozent gestorben sind – 1200 Fische, die ein Jahr alt oder älter waren, darunter 400 Bachforellen-Muttertiere. «Überlebt haben vor allem jüngere, kleinere Fische, die in den nächsten paar Jahren noch nicht so viele Eier produzieren werden», sagt Sämi Marti. Er rechnet deshalb damit, dass der Verein den Besatz des Lombachs mit jungen Forellen in den nächsten Jahren reduzieren muss. «Und dieses Jahr gibt es wohl gar nichts mehr.»

Von anderswo Forellen zukaufen ist keine Option, denn die Fischer setzen auf lokale, ökologisch angepasste Bestände. «Wir haben hier immer Lombach-Forellen aufgezogen und wollen keine Genetik von anderen Bächen.» Deshalb wollen die Fischer die besten unter ihren jungen Fischen auswählen und als Muttertiere nachziehen. «Bis sie geschlechtsreif sind, wird es drei bis vier Jahre dauern.» Die jungen Forellen, die teils im Bruthaus, teils in Trögen im Aussenbereich gehalten werden, haben grösstenteils überlebt, weil sie mit Wasser aus einer separaten Quelle versorgt werden. «Einzig die 3500 Sömmerlinge in zwei Aussenteichen fielen ebenfalls dem Schlamm zum Opfer.»

Albinos sind noch da

Der reduzierte Besatz bedeutet auch eine finanzielle Einbusse für den Verein, der vom Kanton für die Aufzucht und das Ein­setzen der Forellen entschädigt wird. «Wir werden schauen, ob die Versicherung etwas zahlt, und uns nach der Decke strecken», meint Marti.

Die Katastrophe relativ gut überstanden haben die Karpfen, die in freier Natur in schlammigen Uferbereichen leben, und die Goldsaiblinge, eine Albino-Variante, die praktisch nur in Fischzuchten vorkommt und in der Natur wohl schnell von anderen Raubfischen oder Vögeln gefressen würde. Warum der Schlamm diesen Fischen weniger anhaben konnte, wissen die Fischer nicht. Auch einige Bachsaiblinge haben überlebt.

«Nachdem ein Kunde eingewilligt hat, seine Bestellung zu stornieren, bleibt der Bestand gross genug, damit wir normal weiterzüchten können», meint Sämi Marti. Aber im Vergleich zu den Bachforellen handelt es sich bei den Bachsaiblingen, die ursprünglich aus Amerika stammen und hier ausschliesslich in geschlossenen Systemen gehalten werden dürfen, nur um einen kleinen Teil der Zucht. «Insgesamt ist der Verlust weniger schlimm als zunächst befürchtet», fasst der Anlagenwart zusammen. «Aber auch so wird es Jahre dauern, bis wir wieder den Stand von vor dem Unwetter erreicht haben.»

Auch diese Bachsaiblinge haben das Unwetter und den Schlamm im Lombach nicht überlebt.