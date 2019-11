Im Westen viel Neues: Wo heute Occasionswagen auf Käufer warten, sollen morgen Spiezerinnen und Spiezer wohnen. Das Bild an der Hauptstrasse Spiez–Thun wird sich an der Gemeindegrenze im Gwatt mittelfristig verändern – die Gemeinde Spiez erhält an ihrem westlichen Ende ein neues Gesicht. So ist es in den Unterlagen zur Arealentwicklung Spiezstrasse–Gwattstutz zu lesen.