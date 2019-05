Ein knappes Ja zum Verkauf der Baracke

Gemeindepräsident Michael Blatti begrüsste am Montag in der Mehrzweckhalle 153 Stimmberechtigte, was 23,9 Prozent des Oberwiler Stimmvolks ausmacht. Die Gemeinde schliesst mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis und einer Besserstellung von 33274 Franken gegenüber dem Budget ab. Der grösste Mehraufwand ergab sich durch Abschreibungen infolge der Murgänge Guetwüsch, wesentliche Mehrerträge gab es aus Steuereinnahmen. Im Weiteren nahm die Versammlung von zwei Kreditunterschreitungen Kenntnis.