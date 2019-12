Ein Fallschirm, aber keine Reduktion

Die Interlakner Gemeinderäte sind stark gefordert – ja zu stark gefordert. Darin war man sich an der Versammlung des Grossen Gemeinderates am Dienstag einig. Mehrmals im Verlauf der über dreistündigen Sitzung kam aus sämtlichen Fraktionen der Hinweis, wie schwierig es sei, geeignete Kandidaten zu finden, die bereit seien, ein solches Amt zu übernehmen. Am besten Bescheid über die Belastung der Exekutive weiss wohl der Gemeinderat selbst. Deshalb legte er dem GGR auch ein entsprechendes Massnahmenpaket vor.