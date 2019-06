Duchsuchung beim Waffenhändler war rechtens

Er ist ziemlich lang, der Katalog der Widerhandlungen, die dem Waffenhändler an der Bahnhofstrasse in Unterseen zur Last gelegt werden: Nur wenige Tage nachdem seine Beschwerde wegen unzulässiger Hausdurchsuchung abgewiesen wurde, hat ihn die Staatsanwaltschaft zu einer hohen Geldbussen verurteilt.