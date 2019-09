Die Welt in der Dachstock-Galerie

Und doch ist es nur ein kleiner Ausschnitt aus der Sammlung der Steindruckerei Hanke. «Wenn ein Künstler mit einem Steindrucker zusammenarbeitet, steht traditionell ein Exemplar jeder Edition dem Drucker zu», erklärt Ernst Hanke.

Drucken mit einem Stein

Steindruck ist ein Sammelbegriff für verschiedenste chemische Flachdruckverfahren, die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt wurden. Alle nutzen den Umstand, dass sich Fett und Wasser abstossen. Für Farbdrucke braucht es gewöhnlich mehrere Steinplatten – eine für jede Farbe.

Nicht so bei Ernst Hanke. In seiner Druckerei in Ringgenberg veränderten die Künstlerinnen und Künstler die Zeichnung auf dem Stein nach jedem Druckdurchgang. Das Resultat sind Bilder, die oft weniger an Drucke erinnern, sondern viel mehr an Aquarelle, Zeichnungen, Collagen oder gestochen scharfe Fotografien. Dabei kann jede Edition nur einmal gedruckt werden, da der Stein ständig verändert wird.

Aus Not zur Perfektion

«Eigentlich ist es eine Technik, die schon immer für Korrekturen gebraucht wurde – oder aus Not», sagt Ernst Hanke. So habe Vladimír Gažovi? in Bratislava nur über einen guten Stein verfügt, als ihn Hanke in den 1980er-Jahren kennen lernte. Fasziniert von den Möglichkeiten dieser Technik entwickelte sie Hanke zusammen mit Gažovi? und Paul Wunderlich – alle drei sowohl Künstler als auch Steindrucker – zu einem speziellen Verfahren.

Mehr noch als herkömmliche Verfahren bedingt das Drucken mit einem Stein die enge Zusammenarbeit zwischen Künstler und Drucker. Dass die Arbeit organisatorisch funktionierte, lag an Erika Hanke. Die Frau des Druckers war notfalls rund um die Uhr da, wenn es an der Druckmaschine eine versierte Kraft brauchte; sie kochte für die Künstler, damit sie den Vorgang, in dem Zeichnen und Drucken ständig ineinandergreifen, nicht zu lange verliessen.