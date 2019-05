Die verbannten Cup-Helden

Die Titelseite: Sie gehört dem FC Thun. Klare Sache. Schliesslich kommt es nicht alle Tage vor, dass sich die Oberländer Kicker für den Cupfinal qualifizieren. Genauer gesagt ist es erst das zweite Mal überhaupt. Also: Grosses Bild, grosse Schlagzeile, grosse Emotionen – alle anderen Themen rücken auf Seite 1 in den Hintergrund. So war es am 24. April 2019 in dieser Zeitung, nachdem sich der FC Thun dank einem 1:0-Sieg in Luzern für das Endspiel im Schweizer Fussballcup qualifiziert hatte. So war es am 21. März 1955 nach dem erstmaligen Vorstoss ins Finale ... nicht! Aber der Reihe nach.