Die Toten Hosen spielen am Donnerstag

Der Zeitplan für das 15. Greenfield Festival auf dem Flugplatz Interlaken steht: Die Toten Hosen treten am ersten Festivaltag – Donnerstag, 13. Juni – um 23 Uhr auf. Headliner am Freitag sind die US-Amerikaner Slipknot (23.30 Uhr), und den Abschluss machen am Samstag um 23.30 Uhr die Schweden Sabaton. Zum Auftakt des Festivals der harten Musik spielt – wie es Tradition ist – die Alphorngruppe Jungfrau am Donnerstag ab 14 Uhr auf.