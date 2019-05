Die Schule wird fertig saniert

Er habe auch keine Freude an diesen Mehrkosten, erklärte Gemeindepräsident Andreas Stauffenegger den 52 Stimmberechtigten. Vizegemeindepräsident Hans Brügger nannte Mehrbestellungen als Grund für die höheren Kosten.

So musste bei der Mehrzweckhalle mehr investiert werden in Elektroinstallationen, die Akustik- und Schliessanlage sowie in ein neues Vordach. Beim Schulhaus müssen neue Türen und Schlösser montiert sowie Böden verlegt werden.

Zudem sind für den Lehrplan 21 grössere Schulräume zu schaffen, wozu Mauerdurchbrüche und Bodenverstärkungen nötig sind. Dies warf Fragen auf an der Versammlung.

Einweihung im Herbst

Es wurde auch die Grundsatzfrage gestellt, was bei Nichtannahme des Nachkredits passieren würde. «Da würde ein Baustopp erforderlich, um zu überlegen, was wir mit dem verbleibenden Geld noch machen können», antwortete der Gemeindepräsident.

Auf die Frage, ob sich die Gemeinde die Mehrkosten leisten könne, machte Finanzverwalterin Gisela Roth klar, dass Stocken-Höfen schuldenfrei sei und über 2,3 Millionen Franken flüssige Mittel verfüge, sodass kein Fremdkapital aufgenommen werden müsse.

Schliesslich wurden mit 50 Ja und 2 Enthaltungen die 300'000 Franken zusätzlich für die Schule bewilligt, die mit Anina Mauron Schläppi im August eine neue Leiterin erhält. Die Bauarbeiten werden vom Sommer bis in den Herbst ausgeführt, mit Einweihungsfest am 19. Oktober.

Wassergebühren sinken

Am Schluss der Versammlung wurde Monika Stücklin als Schulleiterin verabschiedet. Sie konzentriert sich fortan auf die Leitung der Schule Reutigen-Zwieselberg, die sie bislang parallel ausgeübt hat.

Zudem verlässt Susanne Wenger die Verwaltung von Stocken-Höfen in Richtung Wattenwil, wo sie neu stellvertretende Gemeindeschreiberin wird.

Rückwirkend auf Anfang 2019 werden die Wassergebühren gesenkt, um das zu hohe Eigenkapital in der Spezialfinanzierung abzubauen.

Das Ergebnis im Gesamthaushalt weist bei einem Aufwand von gut 3,6 Millionen gut 4000 Franken Überschuss aus und schliesst damit gut 100'000 Franken besser ab als budgetiert.