Die Natur geniessen und schützen

«Wenn ich mein Tischli mit dem Biberfell beim Eingang zum Naturschutzgebiet Weissenau aufstelle, bleiben neun von zehn Besuchern stehen», berichtet Stefan Steuri. «Für den Biber, der auch hier in der Weissenau und in den benachbarten Freibädern hin und wieder zu sehen ist, interessieren sich fast alle.» Erst während des Gesprächs falle den Leuten auf, dass ihr Gegenüber als «Ranger» angeschrieben ist. «Darauf reagieren besonders Feriengäste positiv, gibt es doch in vielen Ländern seit längerem Ranger für Umweltbildung und Besucherlenkung.»