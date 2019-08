Der pinke Kiosk beim Gletscher ist verschwunden

In einer illegalen Nacht-und-Nebel-Aktion bemalte die Künstlerin Barbara Kiener den ehemaligen Gletscherkiosk am Helischopf in leuchtendem Pink. Sie wollte damit ein Mahnmal für den Gletscherschwund setzen.

Nun ist das Mahnmal nach 17 Tagen bereits wieder verschwunden – und mit ihm der ganze Kiosk. Dieser wurde «in einer ebenfalls spektakulären Aktion» rückgebaut, wie die Berner Galerie da Mihi in einer Mitteilung schreibt. Der Rückbau hätte eigentlich schon längst erfolgen sollen, nun scheint Barbara Kiener mit ihrer Aktion den Prozess beschleunigt zu haben: «Was Jahre hinausgezögert wurde, erledigte sich innerhalb einiger Tage», steht in der Mitteilung weiter.