Der Milliardär und das Gstaader Cannabis

Dass hier in Gstaad eine Firma ihren Sitz hat, verrät einzig die am Briefkasten angebrachte Thermo-Etikette: «Swissx Labs AG». Post wollen die Firmen­in­haber aber offensichtlich keine erhalten. Der Briefkastenschlitz ist mehrfach mit braunen Klebebandstreifen abgedeckt. Von aussen scheint das Chalet an diesem verregneten Dienstagnachmittag verlassen – kein Licht dringt nach draussen, eine Klingel fehlt.