Der Bockmarkt in Erlenbach wird immer wichtiger

Mutter Anna und Tochter Gabriela Rösti haben am Samstag das erste Mal am Ziegen- und Bockmarkt in der Markthalle Erlenbach teilgenommen. Die von Tieren begeisterte Familie hält Ziegen, Schafe, eine Kuh, ein Pferd, Wollschweine, Kaninchen (Schweizer Feh), Hund und Katze, die meisten Tiere mit Pro-Spezie-Rara-Standard, und achtet darauf, dass alle absolut reinrassig bleiben. Das gibt jeden Tag viel Arbeit. «Da wir in Wimmis wohnen, mussten wir die ausgewählten Ziegen und Böcke nicht so früh in den Anhänger einladen», war Anna Rösti erleichtert und antwortet auf die Frage zum Umgang, dass die Tiere manchmal auch zickig sein könnten. Ein Tipp zum Führen sei, die Geissen vor ein Wägeli zu spannen, sagt Anna Rösti schmunzelnd. Die «Züchtergemeinschaft am Niesen» (Anna und Gabriela Rösti, Michel Reber und Jakob Klossner Priska) hat acht Tiere präsentiert. Gabriela ist im Betrieb für die Aufzucht, den Kindergarten, zuständig. Noch gestern war sie mit mehreren Ziegen an der Leine auf einem Spaziergang im Wald. Im Stall und im Freien leben mehrere Ziegenrassen: zwei Walliser Schwarzhals-, eine Bündner Strahlen- und eine Appenzellerziege. Sie beschäftigen sich oft mit den Tieren, luege guet und haben alle auf einen Namen getauft wie Zwirbel, Nepal oder Alladin. Gabriela Rösti freut sich riesig, dass ihr Pfauengeissbock Willy in der Altersklasse D zum Mister gekürt wurde. Das sei ein Ansporn für die Zukunft.

Mister Erlenbach 2019: Saanen-Böcke über einjährig: Elmar, 666 Punkte, Züchter Hofstetter Urs, Mont-Tramelan; Saanen-Böcke bis einjährig: Ian, 444, Teuscher Niklaus, Oey; Gämsfarbige Böcke über einjährig: Karlo, 666, Bärtschi Urs und Therese, Ranflüh; Gämsfarbige Böcke bis einjährig: Enko, 444, Schöpfer Beat, Wiesenberg; Toggenburger Böcke: Nik, 666, Zihlmann Felix, Escholzmatt; Bündner Strahlen-Böcke: Tamias, 333, Barrett Andreas, Ebikon; Nera-Verzasca-Böcke: Elmo, 666, Riesen Heinz, Riggisberg; Pfauen-Böcke: Willy, 666, Rösti Gabriela, Wimmis; Buren-Böcke: Huray, 666, Bill Daniel & Christina, Utzigen.