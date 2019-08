Der begehrte Kranz vor der Haustür

Noch erfolgreicher waren Onkel Christian, der hier zehnmal kranzte und 1993 sogar den Festsieg einheimste, und Grossvater Peter, der sich zwischen 1968 und 1980 insgesamt neunmal die begehrte Auszeichnung erschwang.

Der 22-jährige Turnerschwinger Kilian von Weissenfluh zeigte vergangenen Sonntag ein starkes Fest und musste sich nur gegen den überragenden Festsieger Pirmin Reichmuth geschlagen geben. 2019 ist für den Hasliberger das bis anhin erfolgreichste Jahr in seiner Karriere. Er hat bislang nicht weniger als acht Kränze gewonnen, darunter drei an Bergfesten. Weiter so!